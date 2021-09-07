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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Лидер Кубка конструкторов "Формулы-1" подписал нового пилота

Лидер Кубка конструкторов "Формулы-1" подписал нового пилота

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Конюшня "Формулы-1" "Мерседес" объявила о подписании долгосрочного контракта с британским пилотом Джорджем Расселом, передает УНН со ссылкой на сайт "Мерседеса".

Детали

23-летний Джордж Рассел заменит в команде Валттери Боттас, который с 2022 начнет выступления за “Альфа Ромео”. Расселл подписал многолетнее соглашение с “Мерседесом”.

Расселл является выпускником юношеской команды “Мерседес”, но с 2019 года выступает за “Уильямс”. В августе он впервые в карьере поднялся на подиум в “Формуле-1”, заняв второе место по итогам гонки в рамках Гран-при Бельгии.

Заметим, что по итогам 13 этапов сезона Расселл занимает пятнадцатую место в общем зачете. А “Мерседес” с 344,5 очками является лидером Кубка конструкторов и опережает “Ред Булл” на 12 пунктов.

Что предшествовало

Ферстаппен став триумфатором домашнего Гран-При “Формулы-1”.

Украинские Национальные Новости

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