Лідер Кубку конструкторів “Формули-1” підписав нового пілота

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Стайня “Формули-1” “Мерседес” оголосила про підписання довгострокового контракту з британським пілотом Джорджем Расселом, передає УНН з посиланням на сайт “Мерседеса”.

Деталі

23-річний Джордж Расселл замінить в команді Валттері Боттаса, який з 2022 року почне виступи за “Альфа Ромео”. Расселл підписав багаторічну угоду із “Мерседесом”.

Расселл є випускником юнацької команди “Мерседес”, але з 2019 року виступає за “Вільямс”. У серпні він вперше в кар’єрі піднявся на подіум у “Формулі-1”, посівши друге місце за підсумками гонки в рамках Гран-прі Бельгії.

Зауважимо, що за підсумками 13 етапів сезону Расселл займає 15-е місце в загальному заліку. Натомість “Мерседес” із 344,5 очками є лідером Кубку конструкторів і випереджає “Ред Булл” на 12 пунктів.

Що передувало

Ферстаппен ставши тріумфатором домашнього Гран-Прі “Формули-1”.

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