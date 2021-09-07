Лідер Кубку конструкторів “Формули-1” підписав нового пілота
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Стайня “Формули-1” “Мерседес” оголосила про підписання довгострокового контракту з британським пілотом Джорджем Расселом, передає УНН з посиланням на сайт “Мерседеса”.
Деталі
23-річний Джордж Расселл замінить в команді Валттері Боттаса, який з 2022 року почне виступи за “Альфа Ромео”. Расселл підписав багаторічну угоду із “Мерседесом”.
Расселл є випускником юнацької команди “Мерседес”, але з 2019 року виступає за “Вільямс”. У серпні він вперше в кар’єрі піднявся на подіум у “Формулі-1”, посівши друге місце за підсумками гонки в рамках Гран-прі Бельгії.
Зауважимо, що за підсумками 13 етапів сезону Расселл займає 15-е місце в загальному заліку. Натомість “Мерседес” із 344,5 очками є лідером Кубку конструкторів і випереджає “Ред Булл” на 12 пунктів.
Що передувало
Ферстаппен ставши тріумфатором домашнього Гран-Прі “Формули-1”.