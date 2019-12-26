Лидер чемпионата Польши и другие "Динамо" объявило спарринг партнеров на сборе в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке киевское “Динамо” проведет шесть контрольных матчей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
Два из товарищеских поединков — против ФК “Вардар” (Северная Македония) и “Хайдук” (Сплит, Хорватия) состоятся в рамках товарищеского турнира “Gloria Cup”, в котором участвуют три команды, а еще четыре спарринга носить статус контрольных встреч:
19.01.2020 “Динамо” — “Легия” (Варшава, Польша)
20.01.2020 “Динамо” — “Нефтчи” (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 “Динамо” — ФК “Вардар” (Северная Македония)
24.01.2020 “Динамо” — “Хайдук” (Сплит, Хорватия)
27.01.2020 “Динамо” — “Динамо” (Брест, Беларусь)
28.01.2020 “Динамо” — “Кайрат” (Алма-Ата, Казахстан).
Отметим, что “Хайдук” идет вторым в чемпионате Хорватии, “Кайрат” занял второе место в чемпионате Казахстана, а “Легия” и “Вардар” лидируют в первенстве Польши и Северной Македонии соответственно.
Также добавим, первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 15 по 28 января.