Лідер чемпіонату Польщі та інші: "Динамо" оголосило спаринг партнерів на зборі в Туреччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку київське “Динамо” проведе шість контрольних матчів. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

Два з товариських поєдинків — проти ФК “Вардар” (Північна Македонія) та “Хайдука” (Спліт, Хорватія) відбудуться у рамках товариського турніру “Gloria Cup”, у якому беруть участь три команди, а ще чотири спаринги носитимуть статус контрольних зустрічей:

19.01.2020 “Динамо” — “Легія” (Варшава, Польща)

20.01.2020 “Динамо” — “Нефтчи” (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 “Динамо” — ФК “Вардар” (Північна Македонія)

24.01.2020 “Динамо” — “Хайдук” (Спліт, Хорватія)

27.01.2020 “Динамо” — “Динамо” (Брест, Білорусь)

28.01.2020 “Динамо” — “Кайрат” (Алма-Ата, Казахстан).

Зазначимо, що “Хайдук” йде другим в чемпіонаті Хорватії, “Кайрат” посів друге місце в чемпіонаті Казахстану, а “Легія” і “Вардар” лідирують в першості Польщі і Північної Македонії відповідно.

Також додамо, перший навчально-тренувальний збір триватиме з 15 до 28 січня.

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