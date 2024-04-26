Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о принятии сегодня правительством решения о продлении действия льготной цены на электроэнергию для населения - на уровне 2,64 грн за киловатт - еще на месяц, пишет УНН.

Сегодня правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая - указал Шмыгаль в Telegram.

Премьер указал также, что в этом месяце мы утвердили постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Также на этой неделе государственный "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она, как и раньше, будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива.

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