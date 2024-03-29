Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot

Летом в Литве развернут нидерландский комплекс противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы.

Детали

Отмечается, что ПВО развернут в рамках учений НАТО, которые продлятся несколько недель.

Удивительные новости! Этим летом Нидерланды развернут свое подразделение противовоздушной обороны Patriot в Литве для учений, которые продлятся несколько недель. Эти учения будут важными для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО - резюмировали в Минобороны Литвы.

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Напомним,

Страны НАТО проводят ротацию систем противовоздушной обороны, включая системы Patriot, в Литве для усиления обороноспособности Европы в Балтийском регионе в ответ на беспокойство по поводу российской агрессии.