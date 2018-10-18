Лень провел первый официальный поединок в составе "Атланты Хокс"

Удачным стартом во встрече отличился, как Алексей Лень так и его команда в целом. Центровой дважды забил из-под кольца, а "ястребы" повели 10:2. Сразу в ответ "Хокс" получили 12 пропущенных очков без ответа и после этого хозяева ушли в затяжной спурт и праздновали уверенную победу 126:107.



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Примечательно, что "Атланта" умудрилась пропустить за отдельно взятую вторую четверть сразу 49 очков.



По 21:27 минуты проведенные на площадке наш центровой набрал 7 очков (3/4 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1/2 штрафные) при 4 подборах, 2 передачах и 1 блок-шоте и отметился 4 фолами.



Добавим, что за "Никс" 31 балл получил Тим Хардевей-младший, 21 пункт в Таурона Принца с "Атланты".