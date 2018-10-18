Лень провів перший офіційний поєдинок у складі "Атланти Хокс"

Вдалим стартом у зустрічі відзначився, як Олексій Лень так і його команда загалом. Центровий двічі забив з-під кільця, а "яструби" повели 10:2. Одразу у відповідь "Хокс" отримали 12 пропущених очок без відповіді і після цього господарі пішли у затяжний спурт та святкували впевнену звитягу 126:107.



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Примітно, що "Атланта" примудрилася пропустити за окремо взяту другу чверть одразу 49 очок.



За 21:27 хвилини проведені на майданчику наш центровий набрав 7 очок (3/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), при 4 підбираннях, 2 передачах і 1 блок-шоту та відзначився 4 фолами.



Додамо, що за "Нікс" 31 бал здобув Тім Хардевей-молодший, 21 пункт у Таурона Прінца із "Атланти".