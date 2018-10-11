Лень оформив перший дабл-дабл у передсезонній грі за "Атланту"

Уродженець міста Антрацит вийшов у стартовій п’ятірці “яструбів” та забив триочковий з кута майданчику. У другому проміжку додав до свого активу два очки з-під кільця та відзначився слем-данком — із спротивом реалізував відрив (63:64).

У третій чверті українець здійснив слем-данк через Пау Газоля . Іменитий іспанець ще й отримав фол. Також данк Леня зайняв другу позицію в топ-10 кращих моментів ігрового дня НБА. У заключному проміжку Лень запам’ятався серією влучань зі штрафної, а також ще одним точним кидком із-за дуги.

“Хокс” святкували перемогу 130:127, а наш “бігмен” провів на паркеті 35:37 хвилини, здобувши дабл-дабл із 16 очок (3/4 двоочкові, 2/4 триочкові, 4/5 штрафні) і 10 підбирань, а також додав ще 5 передач при 4 втратах.

Нагадаємо, що у попередній зустрічі Лень набрав за “яструбів” 18 пунктів.