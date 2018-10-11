Лень оформил первый дабл-дабл в предсезонной игре за "Атланту"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В очередном поединке предсезонного формата НБА “Атланта Хокс” центрового сборной Украины Алексея Леня противостояла “Сан-Антонио Сперс”, передает корреспондент УНН.
Уроженец города Антрацит вышел в стартовой пятерке “ястребов” и забил трехочковый с угла площадки. Во втором промежутке добавил в свой актив два очка из-под кольца и отметился слэм-данком — с сопротивлением реализовал отрыв (63:64).
В третьей четверти украинец совершил слэм-данк через Пау Газоль. Именитый испанец еще и получил фол. Также данк Леня занял вторую позицию в топ-10 лучших моментов игрового дня НБА. В заключительном промежутке Лень запомнился серией попаданий из штрафной, а также еще одним точным броском из-за дуги.
“Хокс” праздновали победу 130:127, а наш “бигмен” провел на паркете 35:37 минуты, получив дабл-дабл из 16 очков (3/4 двухочковые, 2/4 трехочковые, 4/5 штрафные) и 10 подборов, а также добавил еще 5 передач при 4 потерях.
Напомним, что в предыдущей встрече Лень набрал за “ястребов” 18 пунктов.