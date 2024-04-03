Лекорню провел переговоры с Шойгу: о чем говорили министры обороны

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел переговоры по телефону со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Во время этого разговора Лекорню подтвердил, что Франция осуждает "агрессивную войну" россии в Украине. Заявление офиса Лекорню цитирует ряд французских изданий, передает УНН.

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Представитель министерства обороны Франции отметил, что это был первый разговор между двумя лидерами с октября 2022 года.

В своем обращении Лекорню выразил солидарность Франции с жертвами нападения террористов в москве в прошлом месяце, в результате которого погибло более 100 человек. Господин Лекорню подтвердил, что у Франции нет информации, чтобы установить связь между этой атакой и Украиной, и "напомнил о готовности Франции" к "расширенному обмену" с Москвой в борьбе с "терроризмом".

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В то же время французский министр "безоговорочно осудил агрессивную войну, которую россия начала в Украине", и напомнил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину настолько долго и настолько интенсивно, насколько это необходимо, в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент. "

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