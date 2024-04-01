Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны

В течение года Франция может передать Украине "сотни" единиц бронетехники в рамках военной помощи. Об этом в интервью для La Tribune заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, пишет УНН.

Детали

По его словам, речь идет о бронированной технике, которая есть на вооружении Франции, но ее собираются заменить более новой.

Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, которая еще пригодна к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года - рассказал французский министр.

Кроме того, он отметил, что Франция также хочет помочь с усилением противовоздушной обороны Украины.

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Мы готовим к выпуску партии ракет Aster 30 для SAMP/T (ЗРК средней дальности - ред.), переданной Киеву - подчеркнул Лекорню.

Министр добавил, что Франция разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением - вероятно, их могут доставить в Украину уже этим летом.

Дополнение

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что Париж передает Украине списанную, но еще действующую военную технику вместо того, чтобы отправлять ее на металлолом, не подрывая при этом собственную обороноспособность.

Напомним

Представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что Украина имеет системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", но нуждается в большем количестве таких систем для защиты критически важной инфраструктуры всей большой линии фронта.