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Лекарства - в каждую деревню: «МХП-Громаді» начал новый сезон мобильных аптек

Киев • УНН

 • 18966 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" восстанавливает работу мобильных аптечных пунктов в селах без стационарных аптек. Проект стартует с Мироновской громады, где с 3 по 11 марта мобильные аптеки посетят 22 села.

Лекарства - в каждую деревню: «МХП-Громаді» начал новый сезон мобильных аптек

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале нового сезона мобильных аптечных пунктов для общин, в которых отсутствуют стационарные аптеки, передает УНН.

Детали

В "МХП-Громаді" рассказали, что в прошлом году их пилотный проект совместно с ГП Укрвак МОЗ Украины "Доступні ліки" получил много положительных отзывов. Жители маленьких сел могли, не выезжая, приобрести лекарственные средства со скидкой или получить бесплатно по назначению семейного врача.

Так что, в этом году благотворители расширили географию и запустили полноценный рабочий сезон, который стартует с сел Мироновской громады.

График выездов мобильных аптек:

  • 3 марта: Ивановка, Михайловка, Зеленки;
    • 4 марта: Яхны, Микитяны, Владиславка, Юхны;
      • 5 марта: Росава, Пустовиты, Александровка, Викторовка;
        • 6 марта: Поток, Полевое, Светлое;
          • 7 марта: Македония, Кипячка, Коритчище;
            • 10 марта: Емчиха, Салив, Центральное;
              • 11 марта: Масловка, Шандра, Тулинцы.

                Детали о времени и месте приезда мобильной аптеки можно узнать у сельского головы, у семейного врача или в местных группах соцсетей.

                Проект "Доступні ліки" — это важный шаг к обеспечению равного доступа к качественной медицине для всех, независимо от места проживания. Благодаря нашей совместной с "Укрвакциною" инициативе люди получают необходимые лекарства без лишних трудностей, а это – не только о здоровье, а и о качестве жизни. Мы 10 лет поддерживаем развитие подобных программ в общинах, ведь уверены, что забота о здоровье людей – это фундамент сильного и сплоченного общества

                – подчеркнул Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

                Справка

                "МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин.

                География деятельности охватывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также о людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

                Лилия Подоляк

                Лилия Подоляк

                ОбществоЗдоровье
                Украина
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