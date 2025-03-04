Лекарства - в каждую деревню: «МХП-Громаді» начал новый сезон мобильных аптек
Киев • УНН
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" восстанавливает работу мобильных аптечных пунктов в селах без стационарных аптек. Проект стартует с Мироновской громады, где с 3 по 11 марта мобильные аптеки посетят 22 села.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале нового сезона мобильных аптечных пунктов для общин, в которых отсутствуют стационарные аптеки, передает УНН.
Детали
В "МХП-Громаді" рассказали, что в прошлом году их пилотный проект совместно с ГП Укрвак МОЗ Украины "Доступні ліки" получил много положительных отзывов. Жители маленьких сел могли, не выезжая, приобрести лекарственные средства со скидкой или получить бесплатно по назначению семейного врача.
Так что, в этом году благотворители расширили географию и запустили полноценный рабочий сезон, который стартует с сел Мироновской громады.
График выездов мобильных аптек:
- 3 марта: Ивановка, Михайловка, Зеленки;
- 4 марта: Яхны, Микитяны, Владиславка, Юхны;
- 5 марта: Росава, Пустовиты, Александровка, Викторовка;
- 6 марта: Поток, Полевое, Светлое;
- 7 марта: Македония, Кипячка, Коритчище;
- 10 марта: Емчиха, Салив, Центральное;
- 11 марта: Масловка, Шандра, Тулинцы.
Детали о времени и месте приезда мобильной аптеки можно узнать у сельского головы, у семейного врача или в местных группах соцсетей.
Проект "Доступні ліки" — это важный шаг к обеспечению равного доступа к качественной медицине для всех, независимо от места проживания. Благодаря нашей совместной с "Укрвакциною" инициативе люди получают необходимые лекарства без лишних трудностей, а это – не только о здоровье, а и о качестве жизни. Мы 10 лет поддерживаем развитие подобных программ в общинах, ведь уверены, что забота о здоровье людей – это фундамент сильного и сплоченного общества
Справка
"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин.
География деятельности охватывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также о людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.