Лекарства - в каждую деревню: «МХП-Громаді» начал новый сезон мобильных аптек

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале нового сезона мобильных аптечных пунктов для общин, в которых отсутствуют стационарные аптеки, передает УНН.

Детали

В "МХП-Громаді" рассказали, что в прошлом году их пилотный проект совместно с ГП Укрвак МОЗ Украины "Доступні ліки" получил много положительных отзывов. Жители маленьких сел могли, не выезжая, приобрести лекарственные средства со скидкой или получить бесплатно по назначению семейного врача.

Так что, в этом году благотворители расширили географию и запустили полноценный рабочий сезон, который стартует с сел Мироновской громады.

График выездов мобильных аптек:

3 марта: Ивановка, Михайловка, Зеленки;

4 марта: Яхны, Микитяны, Владиславка, Юхны;

5 марта: Росава, Пустовиты, Александровка, Викторовка;

6 марта: Поток, Полевое, Светлое;

7 марта: Македония, Кипячка, Коритчище;

10 марта: Емчиха, Салив, Центральное;

11 марта: Масловка, Шандра, Тулинцы.

Детали о времени и месте приезда мобильной аптеки можно узнать у сельского головы, у семейного врача или в местных группах соцсетей.

Проект "Доступні ліки" — это важный шаг к обеспечению равного доступа к качественной медицине для всех, независимо от места проживания. Благодаря нашей совместной с "Укрвакциною" инициативе люди получают необходимые лекарства без лишних трудностей, а это – не только о здоровье, а и о качестве жизни. Мы 10 лет поддерживаем развитие подобных программ в общинах, ведь уверены, что забота о здоровье людей – это фундамент сильного и сплоченного общества – подчеркнул Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Справка

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин.

География деятельности охватывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также о людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.