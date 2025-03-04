Ліки - в кожне село: "МХП-Громаді" розпочав новий сезон мобільних аптек
Київ • УНН
Благодійний фонд "МХП-Громаді" відновлює роботу мобільних аптечних пунктів у селах без стаціонарних аптек. Проєкт стартує з Миронівської громади, де з 3 по 11 березня мобільні аптеки відвідають 22 села.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" оголосив про старт нового сезону мобільних аптечних пунктів для громад, в яких відсутні стаціонарні аптеки, передає УНН.
Деталі
В "МХП-Громаді" розповіли, що минулого року їхній пілотний проєкт cпільно з ДП Укрвак МОЗ України "Доступні ліки" отримав багато схвальних відгуків. Мешканці маленьких сіл могли, не виїжджаючи, придбати лікарські засоби зі знижкою або отримати безоплатно за призначенням сімейного лікаря.
Тож, цьогоріч благодійники розширили географію і запустили повноцінний робочий сезон, який стартуватиме з сіл Миронівської громади.
Графік виїздів мобільних аптек:
- 3 березня: Іванівка, Михайлівка, Зеленьки;
- 4 березня: Яхни, Микитяни, Владиславка, Юхни;
- 5 березня: Росава, Пустовіти, Олександрівка, Вікторівка;
- 6 березня: Потік, Польове, Світле;
- 7 березня: Македони, Кип’ячка, Коритище;
- 10 березня: Ємчиха, Салів, Центральне;
- 11 березня: Маслівка, Шандра, Тулинці.
Деталі про час і місце приїзду мобільної аптеки можна дізнатися у сільського голови, в сімейного лікаря або в місцевих групах соцмереж.
Проєкт "Доступні ліки" — це важливий крок до забезпечення рівного доступу до якісної медицини для всіх, незалежно від місця проживання. Завдяки нашій спільній з "Укрвакциною" ініціативі люди отримують необхідні ліки без зайвих труднощів, а це – не тільки про здоров’я, а й про якість життя. Ми 10 років підтримуємо розвиток подібних програм у громадах, адже впевнені, що турбота про здоров’я людей – це фундамент сильного та згуртованого суспільства
Довідка
"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.
Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.