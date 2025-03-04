Ліки - в кожне село: "МХП-Громаді" розпочав новий сезон мобільних аптек

Благодійний фонд "МХП-Громаді" оголосив про старт нового сезону мобільних аптечних пунктів для громад, в яких відсутні стаціонарні аптеки, передає УНН.

Деталі

В "МХП-Громаді" розповіли, що минулого року їхній пілотний проєкт cпільно з ДП Укрвак МОЗ України "Доступні ліки" отримав багато схвальних відгуків. Мешканці маленьких сіл могли, не виїжджаючи, придбати лікарські засоби зі знижкою або отримати безоплатно за призначенням сімейного лікаря.

Тож, цьогоріч благодійники розширили географію і запустили повноцінний робочий сезон, який стартуватиме з сіл Миронівської громади.

Графік виїздів мобільних аптек:

Деталі про час і місце приїзду мобільної аптеки можна дізнатися у сільського голови, в сімейного лікаря або в місцевих групах соцмереж.

Проєкт "Доступні ліки" — це важливий крок до забезпечення рівного доступу до якісної медицини для всіх, незалежно від місця проживання. Завдяки нашій спільній з "Укрвакциною" ініціативі люди отримують необхідні ліки без зайвих труднощів, а це – не тільки про здоров’я, а й про якість життя. Ми 10 років підтримуємо розвиток подібних програм у громадах, адже впевнені, що турбота про здоров’я людей – це фундамент сильного та згуртованого суспільства