Легковое авто перевернулось в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 октября. УНН. В центре Запорожья на просп.Соборному на дамбе произошло ДТП. Об этом передает корреспондент УНН.
В результате ДТП перевернулась машина. Водителя авто, женщину 1981 г.р., госпитализировано в городскую больницу № 5. У нее сломан нос и ушибы головы.
Правоохранители сообщили предварительную версию ДТП, согласно которой девушку "подрезали" на дороге, она вынуждена была резко повернуть направо и врезалась в отбойник, в результате чего автомобиль и перевернулся.
На место происшествия прибыла спецмашина ГосЧС и 2 экипажа патрульной полиции. Спасатели перевернули машину на колеса и отключили аккумулятор из-за угрозы взрыва.
Свидетель происшествия сообщил, что на его регистраторе зафиксирован момент происшествия. Правоохранители изучат видео и объявят план-перехват для водителя, причиной ДТП. Свидетель заверил, что виновник ДТП был на фиолетовом авто. Водителю, "подрезал" пострадавшую, грозит уголовная ответственность.