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Легкове авто перекинулося в Запоріжжі

Легкове авто перекинулося в Запоріжжі

Київ • УНН

 • 12282 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У центрі Запоріжжя на просп.Соборному на дамбі сталася ДТП. Про це передає кореспондент УНН.

В результаті ДТП перекинулася автівка. Водія авто, жінку 1981 р.н., госпіталізували до міської лікарні № 5. В неї зламаний ніс та забої голови.

Правоохоронці повідомили попередню версію ДТП, згідно з якою дівчину “підрізали” на дорозі, вона змушена була різко повернути праворуч та врізалася у відбійник, внаслідок чого автівка і перекинулася.

На мисце події прибула спецмашина ДСНС та 2 екіпажі патрульної поліції. Рятувальники перевернули машину на колеса та від’єднали акумулятор через загрозу вибуху.

Свідок події повідомив, що на його реєстраторі зафікосваний момент події. Правоохоронці вивчать відео та оголосять план-перехоплення для водія, що спричинив ДТП. Свідок запевнив, що винуватець ДТП був на фіолетовому авто. Водієві, що “підрізав” постраждалу, загрожує кримінальна відповідальність.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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