Легкове авто перекинулося в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У центрі Запоріжжя на просп.Соборному на дамбі сталася ДТП. Про це передає кореспондент УНН.
В результаті ДТП перекинулася автівка. Водія авто, жінку 1981 р.н., госпіталізували до міської лікарні № 5. В неї зламаний ніс та забої голови.
Правоохоронці повідомили попередню версію ДТП, згідно з якою дівчину “підрізали” на дорозі, вона змушена була різко повернути праворуч та врізалася у відбійник, внаслідок чого автівка і перекинулася.
На мисце події прибула спецмашина ДСНС та 2 екіпажі патрульної поліції. Рятувальники перевернули машину на колеса та від’єднали акумулятор через загрозу вибуху.
Свідок події повідомив, що на його реєстраторі зафікосваний момент події. Правоохоронці вивчать відео та оголосять план-перехоплення для водія, що спричинив ДТП. Свідок запевнив, що винуватець ДТП був на фіолетовому авто. Водієві, що “підрізав” постраждалу, загрожує кримінальна відповідальність.