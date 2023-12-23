Легион "Свобода России" поделился подробностями рейда в Белгородскую область

В Легионе "Свобода России" рассказали детали рейда в Белгородской области, во время которого Легион уничтожил российских пограничников. Об этом во время телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель командира Легиона "Цезарь", передает УНН.

Детали

По словам "Цезаря", подразделение зашло на территорию России, где уничтожило опорный пункт. Россияне пытались отстреляться артиллерией, однако лишь обстреляли свои населенные пункты.

Наше подразделение зашло на территорию РФ на глубину около 10 км. Взводный опорный пункт был уничтожен во время стрелкового боя. Противник по излюбленной схеме, по старым чертежам, пытался накрыть нас огнем артиллерии, попадая только по своему населенному пункту. Мы вышли без потерь. Противник в своих телеграм-каналах подтверждает наличие потерь у пограничников ФСБ проинформировал Цезарь.

Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине