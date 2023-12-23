Легион "Свобода России" поделился подробностями рейда в Белгородскую область
Легион "Свобода России" сообщил о рейде в Белгородской области, утверждая, что они убили российских охранников и уничтожили опорный пункт без потерь.
Путин подает сигналы, что готов к прекращению огня в Украине - The New York Times
Путин сигнализирует о готовности к прекращению огня в Украине, намекая на перемирие вдоль нынешней линии фронта, сообщают дипломатические источники и The New York Times.
Оккупанты хотят до конца года интегрировать ВОТ в правовое поле РФ - Центр сопротивления
Российские оккупанты намерены интегрировать оккупированные территории Украины в свою правовую систему до конца года, несмотря на кадровые проблемы.
Россияне за день 20 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 94 взрыва
Сумская область Украины была обстреляна российскими войсками 20 раз за один день, что привело к 94 взрывам в разных населенных пунктах.
Найдена третья жертва в результате взрыва во Львове
Во Львове нашли третью жертву взрыва дома; мэр города подтвердил факт находки.
Россия может начать войну с Европой зимой 2024/25 года - Bild
Европейская разведка предупреждает, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года, воспользовавшись сменой президента США.
Взрыв во Львове: под завалами нашли тело мужчины
Во Львове под завалами после взрыва дома, о котором объявил мэр Садовый, было найдено тело мужчины. Ранее также было найдено тело женщины.
Зоозащитники эвакуировали 68 коз из Херсонской области
Зоозащитники из UAnimals эвакуировали 68 коз из обстрелянного села Одрадокаменка на Херсонщине в безопасное место в Зеленодольске Днепропетровской области.
В Одесской области задержали подозреваемого, который проник в дом супругов с маленькими детьми
В Одессе задержали мужчину, который ограбил семью с детьми, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Взрыв во Львове: под завалами обнаружили тело женщины
Тело женщины было найдено после взрыва газовоздушной смеси в доме во Львове, четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.