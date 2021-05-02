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Легкие планеты под угрозой: правительство Бразилии уменьшило экологические штрафы для "мира и спокойствия"

Киев  •  УНН

 • 14755 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в субботу, что его правительство решило сократить количество экологических штрафов, выплачиваемых владельцам ранчо, чтобы принести “мир и спокойствие” в сельскую местность. Специалисты из окружающей среды связывают сокращение экологических штрафов в Бразилии в последние годы с ограниченными возможностями федерального экологического регулятора Ibama. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Начиная с 2019 года, Бразилия стала бить рекорды незаконной вырубки лесов. С августа 2019 года по июль 2020 года, по последним доступным официальным данным, Амазонка потеряла 11 088 квадратных километров лесного покрова, что является самым быстрым темпом за 12 лет.

Выступление Болсонару в субботу отразило его все еще “уютные отношения” с владельцами ранчо, ключевую часть его политической базы, даже несмотря на то, что в последние недели он пообещал активизировать усилия по защите Амазонки от вырубки лесов.

“Количество штрафов значительно снизилось, потому что мы предпочитаем другой метод — давать советы, наблюдать. В крайнем случае, есть возможность штрафов”, — сказал Болсонару на виртуальной версии Expozebu.

Выступая в конце апреля на климатическом саммите, организованном президентом США Джо Байденом, Болсонару пообещал удвоить бюджет на охрану окружающей среды и положить конец незаконной вырубке лесов до 2030 года.

Правительство США приветствовало эти цели, что является частью изменения политического тона крайне правого лидера Бразилии, хотя защитники окружающей среды заявили, что не отнесутся к риторике всерьез, прежде чем увидят реальный прогресс. Менее чем через 24 часа Болсонару подписал федеральный бюджет на 2021 год, который включал 2 миллиарда реалов (368 миллионов долларов) для Министерства окружающей среды и контролируемых им агентств, что на 24% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным официальной правительственной газеты.

Дополнение

В Вашингтоне состоялся саммит по вопросам климата, инициированный администрацией Джо Байдена, с участием более 40 глав государств, правительств, международных организаций, а также руководителей корпораций, влиятельных деятелей и ученых. Участники подтвердили необходимость уменьшения вредных выбросов в атмосферу до “нулевого уровня” в течение следующих десятилетий.

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