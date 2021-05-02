Легені планети під загрозою: уряд Бразилії зменшив екологічні штрафи задля "миру і спокою"

Деталі

Починаючи з 2019 року, Бразилія стала бити рекорди незаконної вирубки лісів. З серпня 2019 року по липень 2020 року, за останніми доступними офіційними даними, Амазонка втратила 11 088 квадратних кілометрів лісового покриву, що є найшвидшим темпом за 12 років.

Виступ Болсонару в суботу відобразив його все ще “затишні відносини” з власниками ранчо, ключову частину його політичної бази, навіть незважаючи на те, що в останні тижні він пообіцяв активізувати зусилля по захисту Амазонки від вирубки лісів.

“Кількість штрафів значно знизилося, тому що ми вважаємо за краще інший метод — давати поради, спостерігати. В крайньому випадку, є можливість штрафів”, — сказав Болсонару на віртуальній версії Expozebu.

Виступаючи в кінці квітня на кліматичному саміті, організованому президентом США Джо Байденом, Болсонару пообіцяв подвоїти бюджет на охорону навколишнього середовища і покласти край незаконній вирубці лісів до 2030 року.

Уряд США вітав ці цілі, що є частиною зміни політичного тону вкрай правого лідера Бразилії, хоча захисники навколишнього середовища заявили, що не поставляться до риторики всерйоз, перш ніж побачать реальний прогрес. Менш ніж через 24 години Болсонару підписав федеральний бюджет на 2021 рік, який включав 2 мільярди реалів (368 мільйонів доларів) для Міністерства навколишнього середовища та контрольованих ним агентств, що на 24% менше, ніж в попередньому році, згідно даних офіційної урядової газети.

Доповнення

У Вашингтоні відбувся саміт з питань клімату, ініційований адміністрацією Джо Байдена, за участю понад 40 глав держав, урядів, міжнародних організацій, а також керівників корпорацій, впливових діячів і вчених. Учасники підтвердили необхідність зменшення шкідливих викидів в атмосферу до “нульового рівня” протягом наступних десятиліть.