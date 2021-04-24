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Бразилія різко скоротила екологічний бюджет на наступний день після Кліматичного саміту

Бразилія різко скоротила екологічний бюджет на наступний день після Кліматичного саміту

Київ • УНН

 • 22601 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару схвалив скорочення екологічного бюджету на 2021 рік на 24% в порівнянні з рівнем попереднього року, всього через день після обіцянок збільшити витрати. Про це пише The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Виступаючи в четвер на саміті, Болсонару пообіцяв подвоїти бюджет на охорону навколишнього середовища і покласти край незаконній вирубці лісів до 2030 року.

Уряд США вітав ці цілі, що є частиною зміни тону ультраправого бразильського лідера, хоча багато захисників навколишнього середовища заявили, що не сприймуть всерйоз риторику, поки не побачать реального прогресу.

Менш ніж через 24 години Болсонару підписав федеральний бюджет на 2021 рік, який включав 2 мільярди реалів (365,30 мільйона доларів) для міністерства навколишнього середовища і відомств, які він курирує, в порівнянні з 2,6 мільярдами, спочатку затвердженими на 2020 рік , згідно офіційній урядовій газеті. Витрати можна коригувати протягом року.

"Одного вчорашнього виступу недостатньо", - сказав конгресмен Родріго Агостіньо, лідер екологічної групи Конгресу.

"Уряд Бразилії має робити свою домашню роботу".

Болсонару наклав вето на список положень бюджету з охорони навколишнього середовища на суму 240 мільйонів реалів, включаючи витрати на охорону навколишнього середовища.

Офіс Болсонару направив питання до міністерства економіки. Міністерство заявило, що тепер екологічний бюджет відповідає первинній пропозиції президента, а вето перешкоджає збільшенню витрат, затвердженим конгресом.

За повідомленням Міністерства, після багатьох років посилення бюджетних видатків на охорону навколишнього середовища, останнє скорочення загрожує повністю "паралізувати" природоохоронні агентства.

Довідка

Процес знищення лісу є актуальною проблемою в багатьох частинах земної кулі, оскільки впливає на екологічні, кліматичні та соціально-економічні характеристики і знижує якість життя. Знеліснення призводить до зниження біорізноманіття, запасів деревини, в тому числі для промислового використання, до грунтової ерозії (розростання ярів, вимивання родючого шару), зниження водності річок, а також до посилення парникового ефекту через виділення в атмосферу вуглецю у вигляді CO2, який перебував в біомасі лісу.

За даними Міжнародного Інституту світових ресурсів і Всесвітнього центру природоохоронного моніторингу за останні 8 тисяч років була знищено майже половину колись існувавших лісів. З решти, лише 22% входять до природних екосистем, інші сильно змінені під натиском людини.

Доповнення 

Виступаючи на саміті лідерів з питань клімату, китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив наміри КНР до 2060 року вийти на нульовий рівень викидів вуглекислого газу

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