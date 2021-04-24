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Бразилия резко сократила экологический бюджет на следующий день после Климатическое саммита

Бразилия резко сократила экологический бюджет на следующий день после Климатическое саммита

Киев  •  УНН

 • 22593 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару одобрил сокращение экологического бюджета на 2021 год на 24% по сравнению с уровнем предыдущего года, всего через день после обещаний увеличить расходы. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.

Детали

Выступая в четверг на саммите, Болсонару пообещал удвоить бюджет на охрану окружающей среды и положить конец незаконной вырубке лесов до 2030 года.

Правительство США приветствовало эти цели, что является частью изменения тона ультраправого бразильского лидера, хотя многие защитники окружающей среды заявили, что не примут всерьез риторику, пока не увидят реального прогресса.

Менее чем через 24 часа Болсонару подписал федеральный бюджет на 2021 год, который включал 2 миллиарда реалов (365,30 миллиона долларов) для министерства окружающей среды и ведомств, которые он курирует, по сравнению с 2,6 миллиардами, сначала утвержденными на 2020 год, согласно официальной правительственной газете. Расходы можно корректировать в течение года.

"Одного вчерашнего выступления недостаточно", - сказал конгрессмен Родриго Агостиньо, лидер экологической группы Конгресса.

"Правительство Бразилии должно делать свою домашнюю работу".

Болсонару наложил вето на список положений бюджета по охране окружающей среды на сумму 240 млн реалов, включая затраты на охрану окружающей среды.

Офис Болсонару направил вопрос в министерство экономики. Министерство заявило, что теперь экологический бюджет соответствует первичному предложению президента, а вето препятствует увеличению расходов, утвержденных конгрессом.

По сообщению Министерства, после многих лет усиления бюджетных расходов на охрану окружающей среды, последнее сокращение грозит полностью "парализовать" природоохранные агентства.

Справка

Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой во многих частях земного шара, поскольку влияет на экологические, климатические и социально-экономические характеристики и снижает качество жизни. Обезлесение приводит к снижению биоразнообразия, запасов древесины, в том числе для промышленного использования, к почвенной эрозии (разрастание оврагов, вымывание плодородного слоя), снижение водности рек, а также к усилению парникового эффекта из-за выделения в атмосферу углерода в виде CO2, который находился в биомассе леса.

По данным Международного Института мировых ресурсов и Всемирного центра природоохранного мониторинга за последние 8 тысяч лет было уничтожено почти половину когда либо существовавших лесов. Из оставшихся, только 22% входят в природные экосистемы, другие сильно изменены под натиском человека.

Дополнение 

Выступая на саммите лидеров по вопросам климата, китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил намерения КНР к 2060 году выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа.

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