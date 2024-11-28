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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Легендарному поющему ректору Михаилу Поплавскому - 75

Легендарному поющему ректору Михаилу Поплавскому - 75

Киев  •  УНН

 • 4075 просмотра

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Ректор Кнуким Михаил Поплавский отмечает 75-летие, но откладывает празднование до победы. Планирует провести масштабный концерт "Украина, вперед!", продолжая свою миссию популяризации украинской культуры.

Сегодня, 28 ноября, свой 75-летний юбилей отмечает Михаил Поплавский, сообщает УНН.

Нам стало известно, что празднование именинник отложил на после Победы и планирует устроить масштабный концерт "Украина, вперед!".

О таких людях как Михаил Михайлович говорят self-made man - человек, который сделал себя сам. От "простого парня из села" до известного и успешного человека, ректора, медиафигуры, политика, общественного деятеля, мецената, продюсера, популяризатора украинской песни, кризисного менеджера.

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Вера в себя стала для него мотивом непреодолимого стремления идти своим украинским путем.

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Его смело можно назвать новатором и харизматичным визионером, который эффективно строит будущее. Творит не по шаблонам и схемам, а просчитывает много ходов наперед и уверенно торит свою дорогу .

Справка

Михаил Михайлович Поплавский - ректор Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссер-постановщик. Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 – III степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), трижды лауреат Национальной премии "Человек года".

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Михаил Поплавский студент ПТУ№25, г. Горловка Донецкой области 

Михаил Поплавский возглавил университет культуры в 1993 году. Тогда это был малоизвестный вуз с двумя факультетами.

Поплавский своими нестандартными, креативными, даже эпатажными методами, чего только стоит его потрясающий проект "Поющий ректор", взбудоражил украинский шоу-бизнес, и главное – привлек внимание общественности к университету культуры.

Сейчас это университет будущего. Успех вуза базируется на инновационных технологиях обучения, мощном профессорско-преподавательском составе, коммуникационных стратегиях и успешном диджитал-маркетинге.

Сейчас Киевский национальный университет культуры и искусств 4 год подряд – лидер топрейтинга лучших вузов культуры и искусств Украины.

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Михаил Поплавский ( 44 года) - самый молодой ректор страны. 1993

Также Михаил Поплавский известен как автор идеи и генеральный продюсер многих художественных национальных проектов по популяризации украинской песни. В частности, Всеукраинский детский телевизионный детский конкурс "Шаг к звездам" (с 1997г), телепрограмма "Наша песня" (с 2004 г), которая со временем сменила название и приобрела статус национальной музыкальной премии "Украинская песня года", Шевченковские вечера "Мы дети твои Украина!"(с 2008 года), концерты к Международному Дню матери "Мама, вечная и любимая" (с 2008 года). Беспрецедентный телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас!"(2012), который вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса как "Самый продолжительный музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире". Без перерыва на рекламу и новости 5 суток в прямом эфире на Первом национальном телеканале звучала украинская песня – 110 часов, 3 минуты и 27 секунд с 29 марта по 2 апреля.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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