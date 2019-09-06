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Легендарный Марадона возглавил аргентинский клуб

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Титулованный ексфутболист Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности и возглавил ФК "Химнасия Ла-Плата", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Чемпион мира-1986 в возрасте 58 лет поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до конца сезона.

В текущем сезоне высшей лиги Аргентины “Химнасия Ла-Плата” проиграла 4 матча на старте и с 1 очком занимает последнее место в таблице.

Марадона, который считается лучшим футболистом в истории, будет третий опыт в качестве тренера по аргентинскому клуба после “Расинга” и “Текстиль Мандиям” в 90-х. На протяжении всей своей карьеры “десятка” также возглавлял сборную Аргентины, с которой он квалифицировался и участвовал в чемпионате мира в Южной Африке в 2010 году.

Отметим, в последние годы легендарная персона управляла клубами из Арабских Эмиратов и Мексики — “Аль-Васлуй”, “Аль-Фудзира” и “Дорадос”.

Кроме того добавим, что в свое время Марадона выполнял обязанности председателя правления клуба в котором выступал Артем Милевский.

Украинские Национальные Новости

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