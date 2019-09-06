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Легендарний Марадона очолив аргентинський клуб

Легендарний Марадона очолив аргентинський клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Титулований ексфутболіст Дієго Марадона повернувся до тренерської діяльності і очолив ФК “Хімнасія Ла-Плата”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Чемпіон світу-1986 у віці 58 років поставив підпис під угодою, яка діятиме до кінця сезону.

У поточному сезоні вищої ліги Аргентини “Хімнасія Ла-Плата” програла 4 матчі на старті і з 1 очком посідає останнє місце в таблиці.

Марадона, який вважається найкращим футболістом в історії, матиме третій досвід в якості тренера по аргентинського клубу після “Расінга” та “Текстиль Мандією” в 90-х. Протягом усієї своєї кар’єри “десятка” також очолював збірну Аргентини, з якою він кваліфікувався і брав участь в чемпіонаті світу в Південній Африці в 2010 році.

Відзначимо, в останні роки легендарна персона керувала клубами із Арабських Еміратів і Мексики — “Аль-Васлуй”, “Аль-Фудзіра” і “Дорадос”.

Крім того додамо, що свого часу Марадона виконував обов’язки голови правління клубу в якому виступав Артем Мілевський.

Українські Національні Новини

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