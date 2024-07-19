Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в легализации более 21 млн евро взятки бывшему председателю ГФС Роману Насирову. Его отправили под стражу с альтернативой залога в 200 млн грн из-за невнесения предыдущего залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

19 июля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения приближенному к бывшему Председателю ГФС лицу, которое подозревается в легализации части неправомерной выгоды, которую получил Председатель Государственной фискальной службы Украины в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов - говорится в сообщении САП.

Отмечается, что согласно решению суда от 24 июня подозреваемый в течение 5 дней с момента провозглашения решения должен был внести 200 млн грн залога на соответствующий счет ВАКС. Однако средства так и не были внесены.

Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения - содержание под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 200 млн грн залога.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Напомним

НАБУ и САП разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015 - 2016 гг. тогдашним главой Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

По данным УНН, речь идет о схеме легализации неправомерной выгоды, полученной Романом Насировым и приближенными к нему лицами.

За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн