Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Минюст готовит кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово). Об этом журналисту УНН сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Стороной, которая представляет интересы государства в этом процессе, является Министерство юстиции и они были, соответственно, истцом в первой инстанции... Сейчас они готовят и будут подавать кассационную жалобу (в Верховный Суд - ред.). Мы, конечно, работаем в партнерстве. Почему Минюст? Потому что речь идет о государственном земельном кадастре. Речь идет о том, что данные в этом кадастре сейчас, по нашему мнению, не соответствуют действительности и как раз этой ошибкой воспользовался претендент на часть земельного участка музея. Мы считаем, что это было сделано умышленно", - рассказал Карандеев.

Он добавил, что сейчас ожидается, когда будет опубликовано полное решение суда, где можно будет проанализировать и понять аргументы, на которые обращал внимание суд.

Контекст

Минкульт сообщал, что суд фактически легализовал рейдерский захват музея в Пирогово.

Как сообщал УНН, Северный апелляционный хозяйственный суд отменил приказ Минюста об отмене незаконной регистрации на подставных лиц государственного имущества Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.