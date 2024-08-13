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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 12:34  •  17569 просмотра

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Минюст готовит кассационную жалобу на решение суда, легализовавшее рейдерский захват части музея в Пирогово. В.р.и.о министра культуры заявил, что данные в земельном кадастре не соответствуют действительности.

Минюст готовит кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово). Об этом журналисту УНН сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Стороной, которая представляет интересы государства в этом процессе, является Министерство юстиции и они были, соответственно, истцом в первой инстанции... Сейчас они готовят и будут подавать кассационную жалобу (в Верховный Суд - ред.). Мы, конечно, работаем в партнерстве. Почему Минюст? Потому что речь идет о государственном земельном кадастре. Речь идет о том, что данные в этом кадастре сейчас, по нашему мнению, не соответствуют действительности и как раз этой ошибкой воспользовался претендент на часть земельного участка  музея. Мы считаем, что это было сделано умышленно", - рассказал Карандеев.

Он добавил, что сейчас ожидается, когда будет опубликовано полное решение суда, где можно будет проанализировать и понять аргументы, на которые обращал внимание суд.  

Контекст

Минкульт сообщал, что суд фактически легализовал рейдерский захват музея в Пирогово.

Как сообщал УНН, Северный апелляционный хозяйственный суд отменил приказ Минюста об отмене незаконной регистрации на подставных лиц государственного имущества Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКультура
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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