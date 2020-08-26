Лазебна рассказала, ожидать ли роста соцвыплат и прожиточного минимума с повышением минималки

"Министерство социальной политики подало бюджетный запрос в Министерство финансов, в котором предложило увеличенные темпы роста прожиточного минимума в Украине", - сказала Лазебна, отвечая на вопрос о том, планируется ли повышение прожиточного минимума в связи с ростом минимальной заработной платы с сентября, и стоит ли ожидать в таком случае увеличения социальных выплат.

"Как вы знаете, в Украине есть реальный, фактический прожиточный минимум, а есть тот, который сегодня мы можем обеспечить, так как он является основанием для начисления и пенсий и различных видов социальной помощи. Сегодня у нас есть дискуссия, и я надеюсь, что мы найдем тот оптимальный, лучший вариант, который будет обеспечен финансовыми ресурсами, но в результате которого все же те виды социальной поддержки, социальной помощи и пенсий будут в стране повышены", - добавила министр.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство увеличивает минимальную заработную плату для того, чтобы приравнять ее с прожиточным минимумом, и объяснил, что это не приведет к увольнениям, как и влияние на инфляцию из-за увеличения минимальной заработной платы будет не существенным и может быть в пределах 0,5-1%.



