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Лазебна розповіла, чи очікувати росту соцвиплат і прожиткового мінімуму з підвищенням мінімалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство соціальної політики подало бюджетний запит до Міністерства фінансів, у якому запропонувало збільшені темпи зростання прожиткового мінімуму в Україні. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.

Лазебна розповіла, чи очікувати росту соцвиплат і прожиткового мінімуму з підвищенням мінімалки

“Міністерство соціальної політики подало бюджетний запит до Міністерства фінансів, в якому запропонувало збільшені темпи зростання прожиткового мінімуму в Україні”, — сказала Лазебна, відповідаючи на питання про те, чи планується підвищення прожиткового мінімуму у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати з вересня, і чи варто очікувати у такому разі збільшень соціальних виплат.

“Як ви знаєте, в Україні є реальний, фактичний прожитковий мінімум, а є той, який сьогодні ми можемо забезпечити, тому що він є основою нарахування і пенсій і різних видів соціальних допомог. Сьогодні у нас є дискусія, і я сподіваюсь що ми знайдемо той оптимальний, кращий варіант, який буде забезпечений фінансовими ресурсами, але в результаті якого все ж таки ті види соціальної підтримки, соціальної допомоги і пенсій будуть в країні підвищені”, — додала міністр.

Нагадаємо, раніше Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що уряд збільшує мінімальну заробітну плату для того, щоб прирівняти її з прожитковим мінімумом, та пояснив, що це не призведе до звільнень, як і вплив на інфляцію через збільшення мінімальної заробітної плати буде не суттєвим і може бути в межах 0,5-1%.

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