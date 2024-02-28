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Латвия не будет выступать против развертывания сухопутных войск НАТО в Украине - Министерство обороны

Латвия не будет выступать против развертывания сухопутных войск НАТО в Украине - Министерство обороны

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 15:47  •  1958 просмотра

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Министерство обороны Латвии заявило, что не будет возражать против развертывания западных сухопутных сил в Украине для противодействия российскому вторжению.

Латвия не будет возражать против развертывания западных сухопутных войск в Украине, которая подверглась нападению со стороны россии. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Латвии на запрос немецкого агентства печати dpa, передает УНН.

Латвия продолжает изучать различные способы усиления поддержки Украины. Если союзники по НАТО достигнут договоренности о развертывании войск в Украине, Латвия рассмотрит возможность участия

- заявил представитель министерства обороны Латвии.

Представитель министерства отметил, что Латвия оказывает военную поддержку с начала российского нападения на Украину. По его словам, эта помощь включает не только поставки оружия, но и подготовку украинских солдат в Латвии и с союзниками.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности развертывания западных сухопутных войск в Украине, заявив, что пока нет консенсуса относительно официального развертывания сухопутных войск, но ничего нельзя исключать в динамике.

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину27 февраля 2024, 12:39 • 23410 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Латвія не буде виступати проти розгортання сухопутних військ НАТО в Україні – Міністерство оборони
Latvia will not oppose the deployment of NATO ground forces in Ukraine - Ministry of Defense
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Латвия не будет выступать против развертывания сухопутных войск НАТО в Украине - Министерство обороны

Министерство обороны Латвии заявило, что не будет возражать против развертывания западных сухопутных сил в Украине для противодействия российскому вторжению.

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