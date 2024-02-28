Латвія не буде виступати проти розгортання сухопутних військ НАТО в Україні – Міністерство оборони
Київ • УНН
Міністерство оборони Латвії заявило, що не заперечуватиме проти розгортання західних сухопутних сил в Україні для протидії російському вторгненню.
Латвія не заперечуватиме проти розгортання західних сухопутних військ в Україні, яка зазнала нападу з боку росії. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони Латвії на запит німецького агентства друку dpa, передає УНН.
Латвія продовжує вивчати різні способи посилення підтримки України. Якщо союзники по НАТО досягнуть домовленості про розгортання військ в Україні, Латвія розгляне можливість участі
Речник міністерства зазначив, що Латвія надає військову підтримку від початку російського нападу на Україну. За його словами, ця допомога включає не лише постачання зброї, але й підготовку українських солдатів у Латвії та з союзниками.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість розгортання західних сухопутних військ в Україні, заявивши, що наразі немає консенсусу щодо офіційного розгортання сухопутних військ, але нічого не можна виключати в динаміці.
"Жодних солдатів на українській землі": Шольц відкинув міркування Макрона щодо можливості відправки військ в Україну27.02.24, 14:39 • 26775 переглядiв