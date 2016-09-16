Л.Кучма заявил о шансе на освобождение украинских заложников в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Второй Президент, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что шас на освобождение в ближайшее время заложников есть, в списке находящихся на оккупированных территориях - 114 человек. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Идет положительный обмен мнениями и есть шансы, и я об этом говорил и СБУ заявляли, и Медведчук этими проблемами серьезно занимается, что есть шанс в ближайшее время не только В.Жемчугова освободить. У нас есть список. Там 114 человек на сегодняшний день есть" , - сказал Л.Кучма.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что завтра, 17 сентября, вероятное возвращение заложника "ЛНР" В.Жемчугова.