Л.Кучма заявил о шансе на освобождение украинских заложников в ближайшее время

"Идет положительный обмен мнениями и есть шансы, и я об этом говорил и СБУ заявляли, и Медведчук этими проблемами серьезно занимается, что есть шанс в ближайшее время не только В.Жемчугова освободить. У нас есть список. Там 114 человек на сегодняшний день есть" , - сказал Л.Кучма.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что завтра, 17 сентября, вероятное возвращение заложника "ЛНР" В.Жемчугова.