Л.Кучма заявив про шанс на звільнення українських заручників найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Другий Президент, представник України у тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кучма заявив, що шас на звільнення найближчим часом заручників є, у списку утримуваних на окупованих територіях - 114 осіб. Про це він сказав журналістам у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Йде позитивний обмін думками і є шанси, і я про це казав і СБУ заявляли, і Медведчук цими проблемами серйозно переймається, що є шанс найближчим часом не тільки В.Жемчугова звільнити. У нас є список. Там 114 чоловік на сьогоднішній день є", - сказав Л.Кучма.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що завтра, 17 вересня, ймовірне повернення заручника "ЛНР" В.Жемчугова.