Л.Кучма: Россия хочет любой ценой провести выборы на Донбассе

"Россия хочет любой ценой провести выборы (на Донбассе - ред.), любой ценой. И сказать: мы свою задачу выполнили, Европа снимай с нас санкции, а Украина пусть разбирается сама... Выборы там нужно проводить и некоторые другие мероприятия только с уверенностью, что это украинская территория и на этой территории работают украинские законы. И что можно провести выборы, которые хоть на 90% будут соответствовать международным стандартам", - сказал Л.Кучма.

Также он отметил, что никто из международных наблюдателей не захочет поехать на выборы в оккупированный Донбасса.

Как сообщал УНН, Президент обсудил с послами стран G7 и ЕС санкции, Донбасс и выборы в Госдуму РФ.