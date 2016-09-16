Л.Кучма: Росія хоче будь-якою ціною провести вибори на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Другий Президент, представник України в тристоронньої контактної групи Леонід Кучма заявив, що Росія хоче будь-якою ціною провести вибори на окупованих територіях Донбасу. Про це він сказав журналістам у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Росія хоче будь-якою ціною провести вибори (на Донбасі - ред.), будь якою. І сказати: ми своє завдання виконали, Європа знімай з нас санкції, а Україна нехай розбирається сама… Вибори там потрібно проводити і якісь інші заходи тільки з упевненістю, що це українська територія і на цій території працюють українські закони. І що можна провести вибори, які хоч на 90% будуть відповідати міжнародним стандартам", - сказав Л.Кучма.
Також він зазначив, що ніхто із міжнародних спостерігачів не захоче поїхати на вибори до окупованого Донбасу.
Як повідомляв УНН, президент обговорив з послами країн G7 та ЄС санкції, Донбас та вибори до Держдуми РФ.