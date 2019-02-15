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7 марта, 15:45 • 127133 просмотра

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Квартирный переезд американца увенчался лотерейным выигрышем

Квартирный переезд американца увенчался лотерейным выигрышем

Киев  •  УНН

 • 8100 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Житель американского штата Делавэр выиграл 70 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

"Когда я проверял билеты, то подумал, что у меня галлюцинации", - поделился впечатлениями от выигрыша американец.

Эта лотерейная победа - вторая на счету мужчины. Не так давно он переехал в штат Делавэр. Ранее американец жил в штате Нью-Джерси.

"Когда жил в штате Нью-Джерси, я выиграл 8 тыс. долл. в лотерею", - рассказал он.

После вычета налогов американец заберет домой 52,4 тыс. долл. Счастливчик решил потратить денежный приз на себя и свою невесту.

"С этим выигрышем мы будем чувствовать себя гораздо увереннее", - сказал он.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.

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