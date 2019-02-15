Квартирный переезд американца увенчался лотерейным выигрышем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Житель американского штата Делавэр выиграл 70 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
"Когда я проверял билеты, то подумал, что у меня галлюцинации", - поделился впечатлениями от выигрыша американец.
Эта лотерейная победа - вторая на счету мужчины. Не так давно он переехал в штат Делавэр. Ранее американец жил в штате Нью-Джерси.
"Когда жил в штате Нью-Джерси, я выиграл 8 тыс. долл. в лотерею", - рассказал он.
После вычета налогов американец заберет домой 52,4 тыс. долл. Счастливчик решил потратить денежный приз на себя и свою невесту.
"С этим выигрышем мы будем чувствовать себя гораздо увереннее", - сказал он.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.