Квартирний переїзд американця увінчався лотерейним виграшем

"Коли я перевіряв білети, то подумав, що у мене галюцинації", - поділився враженнями від виграшу американець.

Ця лотерейна перемога - друга на рахунку чоловіка. Не так давно він переїхав у штат Делавер. Раніше американець жив у штаті Нью-Джерсі.

"Коли жив у штаті Нью-Джерсі, я виграв 8 тис. дол. у лотерею", - розповів він.

Після вирахування податків американець забере додому 52,4 тис. дол. Щасливчик вирішив витратити грошовий приз на себе і свою наречену.

"З цим виграшем ми будемо відчувати себе набагато впевненіше", - сказав він.

Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Двічі у лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.