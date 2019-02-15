Квартирний переїзд американця увінчався лотерейним виграшем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Житель американського штату Делавер виграв 70 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
"Коли я перевіряв білети, то подумав, що у мене галюцинації", - поділився враженнями від виграшу американець.
Ця лотерейна перемога - друга на рахунку чоловіка. Не так давно він переїхав у штат Делавер. Раніше американець жив у штаті Нью-Джерсі.
"Коли жив у штаті Нью-Джерсі, я виграв 8 тис. дол. у лотерею", - розповів він.
Після вирахування податків американець забере додому 52,4 тис. дол. Щасливчик вирішив витратити грошовий приз на себе і свою наречену.
"З цим виграшем ми будемо відчувати себе набагато впевненіше", - сказав він.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Двічі у лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.