Чемпионат Евро-2020: сборная Германии нанесла Северной Ирландии первое поражение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сборная Северной Ирландии потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020 в домашней игре с Германией, передает корреспондент УНН.
Долгое время на табло стадиона "Виндзор Парк" в Белфасте держались нули, пока защитник "СБ Лейпциг" Марсель Хальстенберг нанес эффектный удар левой ногой в одно касание практически в "девятку" ворот. В скором выпаде Серж Гнарби подловил ирландцев в дополнительное время - 2:0.
Заметим, что в другой встрече группы С Нидерланды не имели проблем в гостях с Эстонией - 4:0.
Добавим, Северная Ирландия и Германия имеют по 12 очков и делят первые места, Нидерланды третьи с 9 баллами, но имеют игру в запасе.