Кваліфікація на Євро-2020: збірна Німеччини завдала Північній Ірландії першої поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Збірна Північної Ірландії зазнала першої поразки у відборі на Євро-2020 у домашній грі із Німеччиною, передає кореспондент УНН.
Довгий час на табло стадіону "Уіндзор Парк" у Белфасті трималися нулі, поки захисник "РБ Лейпциг" Марсель Хальстенберг завдав ефектного удару лівою ногою в один дотик практично у "дев'ятку" воріт. У швидкому випаді Серж Гнарбі підловив ірландців в додатковий час – 2:0.
Зауважимо, що в іншій зустрічі групи С Нідерланди не мали проблем в гостях із Естонією – 4:0.
Додамо, Північна Ірландія та Німеччина мають по 12 очок і поділяють перші місця, Нідерланди треті з 9 балами, але мають гру у запасі.