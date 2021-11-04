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Кузин: спад эпидемии коронавируса в Украине прогнозируется в середине декабря

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Постепенный спад эпидемии коронавируса в Украине прогнозируют с середины декабря этого года, в то время, как общее улучшение ожидается в первом квартале 2022 года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

Кузин: спад эпидемии коронавируса в Украине прогнозируется в середине декабря

Цитата

“По нашим прогнозам, мы ожидаем пик и нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным убыванием до середины декабря 2021 года, и в том числе, улучшением ситуации именно в рамках первого квартала 2022 года”, - заявил Кузин.

Детали

Он отметил, что в регионах, которые переходят в “красную” зонеу эпидемической опасности - на 12-14 день у них начинают наблюдаться признаки замедления эпидемического процесса, и улучшение ситуации.

В то же время Кузин отметил усложнение ситуации с коронавирусом. В частности, он отметил, что сейчас в реанимационных и интенсивных отделениях почти 98-99% больных - это именно невакцинированные люди.

Главный санврач добавил, что вакцинация от коронавируса остается медицинским мероприятием, которое позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 ноября, - впервые более 27 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализированы за сутки при этом более 5,4 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 699.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 300 тысяч, большинство - более 200 тысяч - первой дозой.

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