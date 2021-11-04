Кузін: спад епідемії коронавірусу в Україні прогнозується у середині грудня

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“За нашими прогнозами, ми очікуємо піку і навантаження на систему охорони здоров’я впродовж найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спаданням до середини грудня 2021 року, і в тому числі, поліпшенням ситуації саме в рамках першого кварталу 2022 року”, - заявив Кузін.

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Він зазначив, що в регіонах, які переходять до “червоної” зони епідемічної небезпеки - на 12-14 день в них починають спостерігатися ознаки сповільнення епідемічного процесу, і покращення ситуації.

В той же час Кузін наголосив на ускладненні ситуації з коронавірусом. Зокрема, він зазначив, що зараз у реанімаційних, та інтенсивних відділеннях майже 98-99% хворих - це саме невакциновані люди.

Головний санлікар додав, що вакцинація від коронавірусу залишається медичним заходом, який дозволяє знизити навантаження на систему охорони здоров’я.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 листопада, - вперше понад 27 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Високий показник летальних випадків за добу - 699.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 300 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.