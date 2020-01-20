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Курятина в Украине продолжает дешеветь

Киев • УНН

 • 34674 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Курятина в Украине дешевеет второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Курятина в Украине продолжает дешеветь

Так, тушки куриные подешевели на 4,3% - до 59,3 грн за кг продукта. Филе куриное подешевело на 5,6% - до 101,7 грн за кг.

Поэтому, за последние два месяца (октябрь-декабрь 2019 года) курятина в Украине подешевела в среднем на 4,9%.

Свинина также подешевела - на 2,5%, до 119,2 грн за кг.

Зато говядина - подорожала - на 1,3%. В декабре 2019 года 1 кг говядины стоил в среднем 132,8 грн.

Напомним, в Министерстве экономического развития сообщили, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. Главным производителем и экспортером страны является "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Юрия Косюка. Доля компании в общем экспорте Украины составляет 90%.

Украинские Национальные Новости

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