Курятина в Україні продовжує дешевшати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Курятина в Україні дешевшає другий місяць поспіль. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, тушки курячі подешевшали на 4,3% - до 59,3 грн за кг продукту. Філе куряче подешевшало на 5,6% - до 101,7 грн за кг.
Тож, за останні два місяці (жовтень-грудень 2019 року) курятина в Україні подешевшала в середньому на 4,9%.
Свинина також подешевшала - на 2,5%, до 119,2 грн за кг.
Натомість яловичина - подорожчала - на 1,3%. У грудні 2019 року 1 кг яловичини коштував у середньому 132,8 грн.
Нагадаємо, У Міністерстві економічного розвитку повідомили, що Україна увійшла до п'ятірки світових експортерів курятини. Головним виробником і експортером країни є "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Юрія Косюка. Доля компанії в загальному експорті України становить 90%.