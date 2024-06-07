Курсы реабилитации и необходимые лекарства для детей с тяжелыми диагнозами - основное направление деятельности Биржи Благотворительности "ДоброДій" в мае.

В течение мая этого года Биржа благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, традиционно сконцентрировала свое внимание на поддержке тяжело больных детей, медицинских учреждений и Вооруженных сил Украины. За прошлый месяц было предоставлено помощи почти на 500 тысяч гривен, пишет УНН.

"12 детей своевременно начали запланированные курсы реабилитации, 3 ребенка получили жизненно важные лекарства и специализированное питание, 2 ребенка прошли клиническую лабораторную диагностику, Региональный медицинский центр семейного здоровья получил медикаменты", - говорится в сообщении биржи благотворительности.

Кроме этого, два подразделения Вооруженных сил Украины получили необходимое оснащение, среди которого устройство постановки радиопомех, что является крайне важным для выполнения боевых задач.

Общая сумма оказанной помощи достигла 483 983 гривен.

Дополнительно

С 24 февраля 2022 года до конца мая 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржа благотворительности "ДоброДій" предоставила разнообразной помощи на более чем 125 миллионов гривен. За это время помощь в различных форматах получили:

Силы обороны Украины - на 91 030 000 грн;

базовые медицинские учреждения - на 8 320 000 грн;

тяжелобольные дети - на 12 240 000 грн;

получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн;

образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.

Биржа благотворительности "ДоброДій" призывает всех неравнодушных присоединяться к сборам средств, ведь пожертвование – это шаг к жизни без боли и страданий для тяжелобольных детей, поддержка наших защитников, возможность оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

Присоединиться к любому из благотворительных проектов можно на официальном сайте биржи благотворительности "ДоброДій".

https://248.dp.ua/projects