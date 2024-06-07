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Курси реабілітації та необхідні ліки для дітей з важкими діагнозами – основний напрямок діяльності Біржи благодійності "ДоброДій" у травні

Курси реабілітації та необхідні ліки для дітей з важкими діагнозами – основний напрямок діяльності Біржи благодійності "ДоброДій" у травні

Київ • УНН

 • 27547 перегляди

Курси реабілітації та необхідні ліки для дітей з важкими діагнозами – основний напрямок діяльності Біржи благодійності "ДоброДій" у травні.

Протягом травня цього року Біржа благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, традиційно сконцентрувала свою увагу на підтримці важко хворих дітей, медичних закладів та Збройних сил України. За минулий місяць було надано допомоги майже на 500 тисяч гривень, пише УНН.

"12 дітей своєчасно розпочали заплановані курси реабілітації, 3 дитини отримали життєво важливі ліки та спеціалізоване харчування, 2 дитини пройшли клінічну лабораторну діагностику, Регіональний медичний центр родинного здоров'я отримав медикаменти", - sдеться в повідомленні Біржі благодійності.

Окрім цього, два підрозділи Збройних сил України отримали необхідне оснащення, серед якого пристрій постановки радіоперешкод, що є вкрай важливим для виконання бойових завдань.

Загальна сума наданої допомоги сягнула 483 983 гривень.

Додатково

З 24 лютого 2022 року до кінця травня 2024 року завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржа благодійності "ДоброДій" надала різноманітної допомоги на понад 125 мільйонів гривень. За цей час допомогу в різних форматах отримали:

  • Сили оборони України - на 91 030 000 грн; 
  • базові медичні заклади - на 8 320 000 грн; 
  • важкохворі діти - на 12 240 000 грн; 
  • отримувачі гуманітарної допомоги - на 13 300 000 грн; 
  • освітні та соціальні ініціативи - на 430 000 грн.

Біржа благодійності "ДоброДій" закликає усіх небайдужих приєднуватися до зборів коштів, адже пожертва – це крок до життя без болю та страждань для важкохворих дітей, підтримка наших захисників, можливість надавати медичну допомогу тим, хто її потребує.

Долучитися до будь-якого з благодійних проєктівможна на офіційному сайті Біржі благодійності "ДоброДій".

https://248.dp.ua/projects

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