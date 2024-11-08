Курс валют на 8 ноября: гривна укрепилась на 10 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3589 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,35 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,56 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,70 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 45,00 грн, а продать за 44,30 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,53-41,59 грн, а евро - по 44,85-45,10 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,30-41,32 грн/долл. для доллара и 44,64-44,65 грн/евро для евро.

Напомним

Всемирный банк предоставляет Украине 750 млн долларов для поддержки институциональных реформ.