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Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек
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Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили
Вражеские дроны ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области - ОВА
Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших
Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий
Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА
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Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,8437 UAH/USD, укрепив гривну на 18 копеек.
На Николаевщине обломки сбитого "шахеда" повредили ЛЭП: полностью обесточены 14 населенных пунктов
В Николаевской области ночью были сбиты два вражеских "шахеда", обломки которых повредили линии электропередач. Полностью обесточены 14 населенных пунктов области.
Армия рф ночью обстреляла из минометов одну из общин Сумщины
Российские войска ночью обстреляли из минометов Шалыгинскую громаду Сумской области, вызвав 10 взрывов.
россияне попали в объект критической инфраструктуры, ТЦ в Херсонской области, есть раненые - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 частных домов, объект критической инфраструктуры, торговый центр, заведение общественного питания, парикмахерскую, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль, ранив 3 человек.
В Скадовске прогремел взрыв - СМИ
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.
Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили
За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области один местный житель погиб и еще один получил ранения.
Вражеские дроны ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области - ОВА
Вражеские беспилотники-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области во время воздушного налета прошлой ночью, но силы противовоздушной обороны области сбили несколько беспилотников, без жертв и пострадавших.
Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших
российские войска ночью атаковали село Рясное Харьковской области, повредив жилые дома и электросети. В Харькове в результате вражеского обстрела 7 апреля 5 человек получили ранения и 19 домов были повреждены.
Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий
17 вражеских беспилотников было уничтожено в украинском небе, в том числе над Кировоградской областью, без последствий, и 1 заградительный снаряд был сбит во время вражеского обстрела в Кировоградской области.
Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА
Российские войска 8 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области в течение ночи, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив коммунальное предприятие, частный дом и автомобиль, но обошлось без жертв.