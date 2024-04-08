Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 38,8437грн/долл., что укрепило ее на 18 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,84 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,09 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,30 грн, а продать за 38,90 в банках.

- Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,15-39,30 грн, а евро - по 42,65-42,84 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,83-39,86 грн/долл. для доллара и 41,95-41,98 грн/евро для евро.

Напомним

В марте обменный курс гривны колебался в обоих направлениях, умеренно обесценившись к концу месяца из-за таких факторов, как увеличение спроса на импорт, бюджетные расходы и налоговые платежи, что заставило Национальный банк увеличить продажу иностранной валюты до $1,8 млрд.