Курс валют на 5 декабря: доллар отступил в цене, а евро ползет вверх
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,66 грн/долл и 43,70 грн/евро. На межбанке доллар торгуется по 41,63-41,67 грн, а евро - по 43,70-43,73 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6628 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,66 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,70 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,97 грн, а продать за 41,50 в банках.
- Евро можно купить за 44,23 грн, а продать за 43,55 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,77-41,80 грн, а евро - по 44,10 -44,25 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,63-41,67 грн/долл. для доллара и 43,70-43,73 грн/евро для евро.
Напомним
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Займ будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных активов рф в Евросоюзе.