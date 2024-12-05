Курс валют на 5 декабря: доллар отступил в цене, а евро ползет вверх

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,66 грн/долл и 43,70 грн/евро. На межбанке доллар торгуется по 41,63-41,67 грн, а евро - по 43,70-43,73 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6628 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,66 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,70 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

- Доллар можно купить за 41,97 грн, а продать за 41,50 в банках. 

- Евро можно купить за 44,23 грн, а продать за 43,55 грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,77-41,80 грн, а евро - по 44,10 -44,25 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,63-41,67 грн/долл. для доллара и 43,70-43,73 грн/евро для евро.

Напомним 

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Займ будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных активов рф в Евросоюзе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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