НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,1977 грн/долл., что укрепило ее на 2 копейки. На межбанке доллар торгуется по 41,1-41,15 грн, евро - по 45,56-45,59 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,1977 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,68 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,10 в банках.
- Евро можно купить за 45,25 грн, а продать за 44,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, а евро - по 45,00-45,20 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,1-41,15 грн/долл. для доллара и 45,56-45,59 грн/евро для евро.
Напомним
Страны G7 до октября 2024 года могут заключить рамочное соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 50 млрд долларов из российских замороженных активов.