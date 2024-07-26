Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,1977 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,68 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,10 в банках.

- Евро можно купить за 45,25 грн, а продать за 44,60 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, а евро - по 45,00-45,20 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,1-41,15 грн/долл. для доллара и 45,56-45,59 грн/евро для евро.

Напомним

Страны G7 до октября 2024 года могут заключить рамочное соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 50 млрд долларов из российских замороженных активов.