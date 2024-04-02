Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

Национальный банк на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,0749 грн/долл., что девальвировало ее на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,07 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,13 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,45 грн, а продать за 38,95 в банках. Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,15 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,38-39,48 грн, а евро - по 42,75-42,92 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,17-39,02 грн/долл. для доллара и 42,20-42,23 грн/евро для евро.

Напомним

Национальный банк Украины увеличил свои валютные интервенции на 16,7% в марте до 1,81 млрд долларов, чтобы поддержать обменный курс гривны и сохранить макрофинансовую стабильность во время войны.