Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,41 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек. Курс евро установлен на уровне 46,12 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,47-41,49 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4100 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,41 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,12 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Напомним
ЕС готовится предоставить до 40 млрд евро новых кредитов Украине до конца года независимо от участия США после того, как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Украине «провалился».